Бійці з 30 ОМБр показали відео, як танк і дрон 'дуетом нищать ворога' біля Бахмута

Українські бійці, що боронять нашу країну на східному напрямку, влаштували засідку для ворога. Їм вдалося розбити ворога завдяки парній роботі безпілотника та танка.

Кадрами своєї роботи поділилися захисники 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького. Відео під назвою "Танк і дрон 30 ОМБр дуетом нищать ворога" вони розмістили у Фейсбуці.

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На відео можна помітити, як поблизу Бахмута окупанти влаштували засідку на танк княжої бригади.

Відео дня

"Встановили протитанковий ракетний комплекс, замаскували його й чекали на наближення наших захисників. Проте аеророзвідники 30 ОМБр помітили ворога, повідомили координати танкістам й вони спрацювали на випередження, знищивши ворожий протитанковий ракетний комплекс. Два постріли – і ПТРК знищено", – прокоментували ці кадри бійці.

Нагадаємо, раніше українські захисники на східному напрямку з дрона вистежили російських окупантів, що облаштовували собі позиції. Ворога було ліквідовано влучним скиданням з безпілотника.

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