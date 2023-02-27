Бойцы из 30 ОМБр показали видео, как танк и дрон 'дуэтом уничтожают врага' возле Бахмута

Украинские бойцы, защищающие нашу страну на восточном направлении, устроили засаду для врага. Им удалось разбить врага благодаря парной работе беспилотника и танка.

Кадрами своей работы поделились защитники 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского. Видео под названием "Танк и дрон 30 ОМБр дуэтом уничтожают врага" они разместили в Facebook.

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На видео можно заметить, как вблизи Бахмута оккупанты устроили засаду на танк княжеской бригады.

Видео дня

"Установили противотанковый ракетный комплекс, замаскировали его и ждали приближения наших защитников. Однако аэроразведчики 30 ОМБр заметили врага, сообщили координаты танкистам и они сработали на опережение, уничтожив вражеский противотанковый ракетный комплекс. Два выстрела - и ПТРК уничтожены", - прокомментировали эти кадры.

Напомним, ранее украинские защитники на восточном направлении из дрона выследили российских оккупантов, обустраивавших себе позиции. Враг был ликвидирован точным сбросом с беспилотника.

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