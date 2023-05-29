Бійці ССО ефектно знищили російський танк поблизу Авдіївки (відео)
Українські військові продовжують стримувати наступ загарбників та знищувати окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, бійці Сил спеціальних операцій завдали удару по російському танку під Авдіївкою.
Техніка окупантів була знищена пострілом з протитанкового ракетного комплексу NLAW. Про це повідомили на сторінці командування ССО ЗСУ у Facebook.
"Російський танк знищили оператори ССО України неподалік Авдіївки. Після отримання інформації про місцезнаходження ворожого танку група Сил спеціальних операцій висунулася за вказаними координатами", – йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що операцію вирішили провести вночі. Українські військові обійшли техніку росіян з тилу та завдали влучного удару.
"Обійшовши танк росіян з тилу воїни ССО пострілом з ПТРК Nlaw нанесли вогневе ураження танку російських окупантів. Після чого група успішно повернулася на базу готувати нові несподіванки для ворога", – додали у командуванні.
Нагадаємо, бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади дали відсіч окупантам, які спробували атакувати позицію ЗСУ.
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