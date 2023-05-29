Бойцы ССО эффектно уничтожили российский танк вблизи Авдеевки (видео)

Украинские военные продолжают сдерживать наступление захватчиков и уничтожать оккупантов на разных участках фронта. В частности, бойцы Сил специальных операций нанесли удар по российскому танку под Авдеевкой.

Техника оккупантов была уничтожена выстрелом из противотанкового ракетного комплекса NLAW. Об этом сообщили на странице командования ССО ВСУ в Facebook.

"Российский танк уничтожили операторы ССО Украины недалеко от Авдеевки. После получения информации о местонахождении вражеского танка группа Сил специальных операций выдвинулась по указанным координатам", – говорится в сообщении.

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Операцию решили провести ночью. Украинские военные обошли технику россиян с тыла и нанесли точный удар.

"Обойдя танк россиян с тыла воины ССО выстрелом из ПТРК Nlaw нанесли огневое поражение танку российских оккупантов. После чего группа успешно вернулась на базу готовить новые неожиданности для врага", – добавили в командовании.

Напомним, бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады дали отпор оккупантам, попытавшимся атаковать позицию ВСУ.

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