Бійці ССО 'зібрали букет' з ворожої техніки: знищено засоби РЕБ, РСЗВ та артустановки (відео)

Бійці Сил спеціальних операцій влаштували вогняні "жнива" на Запорізькому напрямку. Було ліквідовано чимало ворожої військової техніки.

У пресслужбі ССО показали відео роботи розвідників та артилеристів. Зазначається, що лише за кілька днів вдалося ліквідувати артустановки, РСЗВ, спецтехніку, автомобілі й засіб РЕБ ворога.

Читайте також: Бійці СБУ та ЗСУ влаштували потужний "салют" російському ТОС-1А "Солнцепьок" з HIMARS (відео)

Серед знищеного:

САУ 2С3 "Акація",

РСЗВ "Ураган"

САУ 2С7 "Піон"

Скупчення живої сили противника

Паливозаправники

Пікап

Колона вантажних автомобілів (9 одиниць)

РЕБ Р-303Ж "Житель".

"Неабиякі "жнива" оператори Сил спеціальних операцій влаштували на Запорізькому напрямку. Це стало можливим завдяки професійно проведеній розвідці. Справу довершили артилеристи дружніх підрозділів Сил оборони. Наші воїни навели їх на цілі і корегували вогонь гармат", – прокоментували в ССО це відео.

Нагадаємо, бійці 66-ої окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго за 4 доби знищили 25 танків ворога. Серед них був і новітній танк Т-90 "Прорив", якого російський диктатор Володимир путін називав "найкращим у світі".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!