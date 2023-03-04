Хворого на афазію Брюса Вілліса папарацці застали на прогулянці з друзями (фото)

Вперше після того, як стало відомо, що американський автор Брюс Вілліс хворий на деменцію, його помітили на вулиці під час прогулянки з друзями. 67-річний актор разом з двома чоловіками пив каву та про щось розмовляв.

Як повідомляє таблоїд Daily Mail, американський актор прогулювався в місті Санта-Моніка (Каліфорнія). Віліс одягнув на прогулянку синій светр, чорні джогери та вовняну шапку.

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Зазначається, що його вперше помітили на прогулянці після того, як сім'я актора оголосила, що у нього окрім захворювання на афазію діагностували ще й лобно-скроневу деменцію. Останній раз актора помічали на вулиці наприкінці січня, коли він вийшов пообідати з друзями в Лос-Анджелесі. Це було всього за кілька тижнів до того, як стало відомо про його діагноз "деменція".

Раніше через хворобу 67-річний актор був змушений припинити акторську діяльність, бо афазія вплинула на його мовні здібності.

Довідково: лобно-скронева деменція (FTD для людей) віком до 60 років є найпоширенішою формою деменції, встановлення діагнозу може зайняти роки. На сьогодні не існує засобів для лікування цієї хвороби. Лобно-скронева дегенерація викликається прогресуючою загибеллю нервових клітин у лобових частках мозку або його скроневих частках.

Про завершення кар'єри відомого актора стало відомо у березні 2022 року. Демі Мур разом зі своїми дітьми та Еммою Хемінг, дружиною Брюса, повідомили, що актор страждає від афазії.

Після цієї інформації премія "Золота малина" ухвалила рішення відмовитися від спеціальної номінації "Гірший фільм із Брюсом Віллісом".Раніше організатори "Золотої малини" вважали невдалими усі фільми, в яких Вілліс знявся у 2021 році.

Нещодавно молодша дочка актора Талула опублікувала в Instagram фото Віліса.

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