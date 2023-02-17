Хворому на деменцію Брюсу Вілісу поставили новий діагноз: як виглядає актор (фото)

Голівудський актор, зірка фільму "Міцний горішок" Брюс Віліс страждає на афазію. На додачу він отримав ще один невиліковний діагноз.

Як повідомили близькі 67-річного актора, після того, як стало відомо про афазію, Вілісу з кожним днем ставало дедалі гірше. Лікарі діагностували йому лобово-скроневу деменцію (відому як FTD).

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На сайті Асоціації з лікування лобово-скроневої деменції опубліковано заяву сім'ї Віліса, в якій зазначається, що вони вдячні за підтримку. Також у заяві пояснили, що означає новий діагноз автора.

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"Відколи ми оголосили про діагноз афазії Брюса навесні 2022 року, його стан прогресував, і тепер ми маємо більш конкретний діагноз: лобно-скронева деменція (відома як FTD). На жаль, проблеми зі спілкуванням є лише одним із симптомів хвороби, з якою стикається Брюс. Хоча це боляче, нарешті отримати чіткий діагноз – це полегшення", – йдеться у заяві.

Рідні актора зазначають, що він "завжди знаходив радість у житті та допомагав усім, кого знає". "І турбота повертається до нього. Ми були так зворушені любов'ю, яку ви всі виявили до нашого дорогого чоловіка, батька та друга у цей важкий час. Ваше постійне співчуття, розуміння та повага дозволять нам допомогти Брюсу жити якомога повноціннішим життям", – додається у заяві.

Рідні актора додали до цієї заяви фотографію усміхненого Віліса на пляжі.

Довідково: FTD для людей віком до 60 років є найпоширенішою формою деменції, встановлення діагнозу може зайняти роки. На сьогодні не існує засобів для лікування цієї хвороби. Лобно-скронева дегенерація викликається прогресуючою загибеллю нервових клітин у лобових частках мозку або його скроневих частках.

Про завершення кар'єри відомого актора стало відомо у березні 2022 року. Демі Мур разом зі своїми дітьми та Еммою Хемінг, дружиною Брюса, повідомили, що актор страждає від афазії.

Після цієї інформації премія "Золота малина" ухвалила рішення відмовитися від спеціальної номінації "Гірший фільм із Брюсом Віллісом".Раніше організатори "Золотої малини" вважали невдалими усі фільми, в яких Вілліс знявся у 2021 році.

Нещодавно молодша дочка актора Талула опублікувала в Instagram фото Віліса.

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