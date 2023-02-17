Больному деменцией Брюсу Уиллису поставили новый диагноз: как выглядит актер (фото)

Голливудский актер, звезда фильма "Крепкий орешек" Брюс Уиллис страдает афазией. Вдобавок он получил еще один неизлечимый диагноз.

Как сообщили близкие 67-летнего актера, после того, как стало известно об афазии, Уиллису с каждым днем становилось все хуже. Врачи диагностировали ему лобно-височную деменцию (известную как FTD).

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На сайте Ассоциации по лечению лобно-височной деменции опубликовано заявление семьи Уиллиса, в котором говорится, что они благодарны за поддержку. Также в заявлении объяснили, что означает новый диагноз автора.

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"С тех пор, как мы объявили о диагнозе афазии Брюса весной 2022 года, его состояние прогрессировало, и теперь мы имеем более конкретный диагноз: лобно-височная деменция (известная как FTD). К сожалению, проблемы с общением являются лишь одним из симптомов болезни, с которой сталкивается Брюс. Хотя это больно, наконец-то получить четкий диагноз – это облегчение", – говорится в заявлении.

Родные актера отмечают, что он "всегда находил радость в жизни и помогал всем, кого знает". "И забота возвращается к нему. Мы были так тронуты любовью, которую вы все проявили к нашему дорогому мужу, отцу и другу в это тяжелое время. Ваше постоянное сочувствие, понимание и уважение позволят нам помочь Брюсу жить как можно более полноценной жизнью", – прилагается в заявлении.

Родные актера добавили в это заявление фотографию улыбающегося Уиллиса на пляже.

Справка: FTD для людей до 60 лет является самой распространенной формой деменции, установление диагноза может занять годы. На сегодня не существует средств для лечения этой болезни. Лобно-височная дегенерация вызывается прогрессирующей гибелью нервных клеток в лобных частях мозга или его височных частях.

О завершении карьеры известного актера стало известно в марте 2022 года. Деми Мур вместе со своими детьми и Эммой Хеминг, женой Брюса, сообщили, что актер страдает от афазии.

После этой информации премия "Золотая малина" приняла решение отказаться от специальной номинации "Худший фильм с Брюсом Уиллисом". Ранее организаторы "Золотой малины" считали неудачными все фильмы, в которых Уиллис снялся в 2021 году.

Недавно младшая дочь актера Талула опубликовала в Instagram фото Уиллиса.

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