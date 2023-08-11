Боротьба лінивця з оцелотом потрапила на відео

В екологічному парку Еквадору камера зняла рідкісні кадри – оцелот намагався атакувати лінивця. Найбільше здивувало, що зазвичай повільний лінивець спритно відбивався від швидкого представника леопардів.

Як повідомляє IFLScience, вчених, що досліджували кадри, зняті на станції біорізноманіття Тіпутіні, здивувало, коли вони побачили, як оцелот не міг справитися з величезним лінивцем, а врешті повільна від природи тварина ще й перемогла Leopardus pardalis.

Читайте також: Одразу 5 косаток атакували яхту в Португалії: інцидент потрапив на відео

Зазначається, що це сталося у місті під назвою "саладеро", де розміщені ділянки багатої мінеральними речовинами землі, тож тварини приходять туди, щоб поїсти.

Відео дня

Зазначається, що лінивець спустився з дерева, аби відвідати мінеральні території (лізи). Раптом до нього кинувся оцелот.

"Це надзвичайно цікаве відео, тому що це один із небагатьох випадків, коли двопалий лінивець з’являється в одному з наших відео з фотопасткою, і єдиний раз, коли з’являється оцелот", — прокоментував ситуацію професор Ентоні Ді Фіоре.

Він зауважив, що оцелот намагався атакувати лінивця і думав, що бій завершиться швидко, однак він не очікував, що така повільна тварина виявиться "спритним бійцем".

За словами науковця, оцелоти намагаються з’їсти майже будь-яку тварину, проти якої вони вважають, що мають шанс. Однак щодо лінивця – тут цей хижак програв.

Пропонуємо дізнатися, чим закінчилася історія з ведмедем, який увірвався у весільний шатер.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!