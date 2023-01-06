Британський мебляр розгадав секрет печерного живопису Льодовикового періоду

Реставратор з Лондону Бен Бекон зробив відкриття, проаналізувавши позначки на древніх малюнках печерних людей. Він зміг доказати, що означав ранній живопис людей.

Як пише ВВС, йдеться про наскельні малюнки віком 20 тис. років. На думку мебляра, тепер він знає, що означають написи мисливців Льодовикового періоду.

Мається на увазі малюнки тварин, таких як олені, риби та великої рогатої худоби, які були знайдені в печерах по всій Європі. Завдяки роботі британця та його наполегливості під час переглядання фотографій в бібліотеці та інтернеті він зміг зібрати більше даних і відшукав малюнки, які повторювалися.

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Його увагу привернули крапки та знаки, які не могли розгадати вчені, тож Бекон поставив собі за мету допомогти з цим.

Після кропіткої праці він зауважив, що знак "Y" на деяких картинах міг бути символом "народження", оскільки він показував, що одна лінія виростає з іншої.

Зазначається, що під час свого дослідження він співпрацював з друзями, старшими науковцями, а, згодом і командою, до якої входили професори з Даремського університету та один з Університетського коледжу Лондона.

Опрацювавши велику кількість матеріалу вони припустили, що кількість позначок на наскельних малюнках була рекордною у місяці, які збігалися зі шлюбним періодом у тварин.

"Результати показують, що мисливці-збирачі Льодовикового періоду першими використовували системний календар і позначки для запису інформації про основні екологічні події в цьому календарі", - пояснює професор з команди дослідження, Пол Петтітт.

Сам ініціатор дослідження Бен Бекон був дуже задоволений своїми результатами і підкреслив, що наші предки були "набагато більше схожі на нас, ніж ми думали раніше".

Нагадаємо, що дивні малюнки знаходять й досі. Нещодавно в пустелі Перу знайшли нові геогліфи Наскі.

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