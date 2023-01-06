Британский мебельщик разгадал секрет пещерной живописи Ледникового периода

Реставратор из Лондона Бен Бэкон совершил открытие, проанализировав пометки на древних рисунках пещерных людей. Он сумел доказать, что означала ранняя живопись людей.

Как пишет BBC, речь идет о наскальных рисунках возрастом 20 тыс. лет. По мнению мебельщика, теперь он знает, что означают надписи охотников Ледникового периода.

Имеется в виду картинки животных, таких как олени, рыбы и крупного рогатого скота, которые были найдены в пещерах по всей Европе. Благодаря работе британца и его настойчивости при просмотре фотографий в библиотеке и интернете он смог собрать больше данных и отыскал повторяющиеся рисунки.

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Его внимание привлекли точки и знаки, которые не могли разгадать ученые, и Бэкон задался целью помочь с этим.

После кропотливого труда он заметил, что знак "Y" на некоторых картинах мог быть символом "рождение", поскольку он показывал, что одна линия произрастает из другой.

Отмечается, что во время своего исследования он сотрудничал с друзьями, старшими учеными, а затем и командой, в которую входили профессора из Даремского университета и один из Университетского колледжа Лондона.

Проработав большое количество материала, они предположили, что количество отметок на наскальных рисунках было рекордным в месяцы, совпадавшие с брачным периодом у животных.

"Результаты показывают, что охотники-собиратели Ледникового периода первыми использовали системный календарь и отметки для записи информации об основных экологических событиях в этом календаре", - объясняет профессор из команды исследования Пол Петтитт.

Сам инициатор исследования Бен Бэкон был очень доволен своими результатами и подчеркнул, что наши предки были "намного больше похожи на нас, чем мы думали раньше".

Напомним, что странные рисунки находят до сих пор. Недавно в пустыне Перу обнаружили новые геоглифы Наски.

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