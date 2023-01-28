'Буде 'красива' ситуація для всіх': астролог дав прогноз, коли і як помре Путін

Президент Росії Володимир Путін, який розв'язав криваву війну проти України, помре не своєю смертю у 2023 році. Ймовірно, це станеться пізно навесні або рано влітку.

Про це ТСН заявив астролог Влад Росс. За його словами, Путіна не отруять, а застрелять.

"Якщо він зробить спробу натиснути червону кнопку (використати ядерну зброю, – ред.), то томагавк (американська крилата ракета великої дальності BGM-109 Tomahawk, – ред.) обов'язково його дістане. Але мені здається, що Путіна застрелять і це буде" гарна "ситуація для всіх нас", - сказав астролог.

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Росс раніше заявляв, що Путін у річницю вторгнення в Україну може віддати наказ своїм військам розпочати новий наступ. Окупанти підуть на Київ, але це буде не єдина ціль.

Варто зазначити, що астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Як повідомляв UAportal, Уранус також заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.