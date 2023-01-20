'Буде дуже сильний бій': астрологиня дала прогноз, коли Україна вийде на 'фінішну пряму' війни

Лютий 2023 року буде переломним у війні України та Росії, період виявиться дуже непростим. На початку місяця можливі вибухи та провокації, пов'язані зі спробою Росії зірвати саміт Україна – ЄС у Києві.

Про це заявила астрологиня Альбіна Пономаренко. За її словами, ракетні удари окупанти можуть завдати 1 та 2 лютого. Період із 12 по 18 лютого виявиться напруженим, але на фронті будуть деякі перемоги, порадують і міжнародні новини.

З 18 числа очікуються дуже важливі для України звістки – ЗСУ можуть звільнити від ворога частину територій. Ближче до 24 лютого Росія знову активізує атаки, будуть обстріли. 25-27 лютого також виявляться непростими, можливі провокації, зокрема спроба наступу з Білорусі.

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"Це буде дуже сильний бій. І можливо, він буде останнім чи передостаннім. Тому що ще буде березень, ми виходитимемо на фінішну пряму цієї війни", – наголосила Пономаренко.

Варто зазначити, що астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Як повідомляв UAportal, Уранус також заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.