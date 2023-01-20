'Будет очень сильный бой': астролог дала прогноз, когда Украина выйдет на 'финишную прямую' войны

Февраль 2023 года будет переломным в войне Украины и России, период окажется очень непростым. В начале месяца вероятны взрывы и провокации, связанные с попыткой России сорвать саммит Украина – ЕС в Киеве.

Об этом заявила астролог Альбина Пономаренко. По ее словам, ракетные удары оккупанты могут нанести 1 и 2 февраля. Период с 12 по 18 февраля окажется напряженным, но на фронте будут некоторые победы, порадуют и международные новости.

С 18-го числа ожидаются очень важные для Украины известия – ВСУ могут освободить от врага часть территорий. Ближе к 24 февраля Россия снова активизирует атаки, будут обстрелы. 25-27 февраля также окажутся непростыми, возможны провокации, в том числе попытка наступления из Беларуси.

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"Это будет очень сильный бой. И возможно, он будет последним или предпоследним. Потому что еще будет март, мы будем выходить на финишную прямую этой войны", – подчеркнула Пономаренко.

Стоит отметить, что астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Как сообщал UAportal, Уранус также заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.