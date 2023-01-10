Буде зрозуміло, що це вже перемога: астрологиня розповіла, коли настане переломний момент у війні з Росією

Переломний момент у війні України та Росії можливий навесні 2023 року. Збройні сили України готують великий контрнаступ, який змінить перебіг подій та стане доказом того, що перемога буде за Україною.

Про це в інтерв'ю Наталії Мосейчук заявила відомий астролог Анжела Перл. За її словами, 12 січня Марс розвертається та починає набирати швидкість. Це може вказувати на те, що і ЗСУ, і окупанти готуватимуться до наступу.

"Вже на початку березня, 7-8 числа, буде якийсь переломний момент. Взагалі, березень дуже переломний місяць, переломний момент саме у бік України, коли вже стовідсотково зрозуміло, що це перемога України", – наголосила Перл.

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Вона додала, що на напругу між Україною та Росією з 24 лютого 2022 року впливали дві планети – Сатурн та Уран. І навесні одна з цих планет змінить положення.

У свою чергу, екстрасенс Людмила Хомутовська заявила, що Україну спробують підштовхнути до заморозки війни у березні 2023 року. Будуть спроби в добровільно-примусовому порядку посадити представників Києва та Москви за стіл переговорів. Імовірна, зокрема особиста зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Варто зазначити, що астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Як повідомляв UAportal, Уранус також заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.