Будет понятно, что это уже победа: астролог рассказала, когда наступит переломный момент в войне с Россией

Переломный момент в войне Украины и России возможен весной 2023 года. Вооруженные силы Украины готовят большое контрнаступление, которое изменит ход событий и станет доказательством того, что победа будет за Украиной.

Об этом в интервью Наталье Мосейчук заявила известный астролог Анжела Перл. По ее словам, 12 января Марс разворачивается и начинает набирать скорость. Это может указывать на то, что и ВСУ, и оккупанты будут готовиться к наступлению.

"Уже в начале марта, 7-8 числа, будет какой-то переломный момент. Вообще, март очень переломный месяц, переломный момент именно в сторону Украины, когда уже стопроцентно понятно, что это победа Украины", – подчеркнула Перл.

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Она добавила, что на напряжение между Украиной и Россией с 24 февраля 2022 влияли две планеты – Сатурн и Уран. И весной одна из этих планет сменит положение.

В свою очередь, экстрасенс Людмила Хомутовская заявила, что Украину попытаются подтолкнуть к заморозке войны в марте 2023 года. Будут попытки в добровольно-принудительном порядке усадить представителей Киева и Москвы за стол переговоров. Вероятна, в том числе личная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Стоит отметить, что астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Как сообщал UAportal, Уранус также заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.