'Будьте обережні': астрологиня попередила про нові удари Росії по Києву

Росія у січні 2023 року не припинить ракетних ударів по Україні. Серйозна загроза нависне над Києвом, тож ігнорувати повітряні тривоги не можна.

Про це заявила відома астрологиня та тарологиня Рубіна Цибульська. За її словами, хоча система ППО і зіб'є багато ворожих цілей, будуть і "прильоти".

Астрологиня додала, що у Києві є агенти Росії, які зливають ворогові важливу інформацію.

"Будьте обережні у місцях скупчення людей", – закликала Цибульська.

Під прицілом ворога буде не лише столиця, а й вся Київська область – є ризик, що під удар потрапить житловий будинок, що призведе до руйнувань.

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Варто зазначити, що астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Як повідомляв UAportal, Уранус також заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.