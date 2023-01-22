'Будьте осторожны': астролог предупредила о новых ударах России по Киеву

Россия в январе 2023 года не прекратит ракетных ударов по Украине. Серьезная угроза нависнет над Киевом, поэтому игнорировать воздушные тревоги нельзя.

Об этом заявила известная астролог и таролог Рубина Цыбульская. По ее словам, хотя система ПВО и собьет много вражеских целей, будут и "прилеты".

Астролог добавила, что в Киеве есть агенты России, которые сливают врагу важную информацию.

"Будьте осторожны в местах скопление людей", – призвала Цыбульская.

Под прицелом врага будет не только столица, но и вся Киевская область – есть риск, что под удар попадет жилой дом, что приведет к разрушениям.

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Стоит отметить, что астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Как сообщал UAportal, Уранус также заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.