Колишній чоловік Ані Лорак виклад нові фото та відео з весілля та передав 'привіт' російським окупантам

Колишній чоловік співачки Ані Лорак турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу знову одружився. Його обраницею стала українська візажистка Лілія Реус.

Пара відіграла пишне весілля і Мурат досі публікує в Інстаграмі фото та відео з торжества.

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Зокрема, він показав, як їх вітали, як гості розважалися та як він проводив час зі своєю новою дружиною.

Відео дня

Мурат також у stories опублікував світлину, на якій зображено три боєприпаси. На двох з них містяться написи: "За Україну" та "Мурат Налчаджиоглу".

Зазначається, що таким чином він долучився до ініціативи Укроборонпрому. Це акція під час якої відомі українці за певні донати на ЗСУ залишають на боєприпасах послання для російських терористів.

Нагадаємо, у грудні 2022 року Ані Лорак в Інстаграмі зобразила смуток під час медитації та виклала про це відео.

Також Лорак коментувала російській масований обстріл України у ніч на Новий рік. Проте вона нічого не сказала з приводу російської агресії, а розповіла про брата з Києва, якому довелося у підвалі пити дорогий алкоголь.

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