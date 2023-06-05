Бывший муж Ани Лорак выложил новые фото и видео со свадьбы и передал 'привет' российским оккупантам

Бывший муж певицы Ани Лорак турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу снова женился. Его избранницей стала украинская визажистка Лилия Реус.

Пара отыграла пышную свадьбу и Мурат до сих пор публикует в Инстаграмме фото и видео из торжества.

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В частности, он показал, как их приветствовали, как гости развлекались и как проводил время со своей новой женой.

Видео дня

Мурат также в stories опубликовал фотографию, на которой изображены три боеприпаса. На двух из них находятся надписи: "За Украину" и "Мурат Налчаджиоглу".

Отмечается, что таким образом он принял участие в инициативе Укроборонпрома. Это акция, во время которой известные украинцы за определенные донаты на ВСУ оставляют на боеприпасах послание для российских террористов.

Напомним, в декабре 2022 года Ани Лорак в Инстаграм изобразила уныние во время медитации и выложила об этом видео.

Также Лорак комментировала российский массированный обстрел Украины в ночь на Новый год. Однако она ничего не сказала по поводу российской агрессии, а рассказала о брате из Киева, которому пришлось в подвале пить дорогой алкоголь.

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