Частина пенсіонерів повинна пройти перевірку, щоб не втратити виплати: кого це стосується

Українські пенсіонери можуть стикнутися із перевіркою, яка має на меті підтвердження отримання пенсії особисто. Важливо вчасно підтримувати та оновлювати необхідні документи для уникнення можливих непорозумінь та забезпечення безперебійного отримання пенсійних виплат.

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За інформацією видання "На пенсії", яке посилається на пояснення Міністерства юстиції, призначення пенсії може бути припинено з різних причин.

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Якщо дані, з яких була призначена пенсія, виявляються недостовірними. Якщо пенсіонер проживає за кордоном протягом усього періоду, який не передбачений міжнародним договором України. У випадку смерті пенсіонера. Якщо пенсіонер не отримує пенсію протягом 6 місяців. В інших випадках, передбачених законом.

Основним документом, що підтверджує право на пенсію, є пенсійне посвідчення. Згідно з визначеннями Кабінету Міністрів України, фізична ідентифікація клієнта, якому відкрито поточний рахунок в Державному Ощадному банку України, проводиться кожні шість місяців для отримання платіжної картки, що є одночасно пенсійним посвідченням.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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