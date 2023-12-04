Часть пенсионеров должна пройти проверку, чтобы не потерять выплаты: кого это касается

Украинские пенсионеры могут столкнуться с проверкой, целью которой является подтверждение получения пенсии лично. Важно своевременно поддерживать и обновлять необходимые документы во избежание возможных недоразумений и обеспечения бесперебойного получения пенсионных выплат.

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По информации издания "На пенсии", ссылающегося на объяснения Министерства юстиции, назначение пенсии может быть прекращено по разным причинам.

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Если данные, по которым была назначена пенсия, оказываются недостоверными. Если пенсионер проживает за границей в течение всего периода, не предусмотренного международным договором Украины. В случае смерти пенсионера. Если пенсионер не получает пенсию в течение 6 месяцев. В других случаях, предусмотренных законом.

Основным документом, подтверждающим право на пенсию, является пенсионное удостоверение. Согласно определениям Кабинета Министров Украины, физическая идентификация клиента, которому открыт текущий счет в Государственном Сберегательном банке Украины, проводится каждые шесть месяцев для получения платежной карты, являющейся одновременно пенсионным удостоверением.

Напомним, эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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