Чим натерти долоні, щоб зловити рибу "голими руками": народні прикмети та забобони

Рибалки завжди славилися своєю прихильністю до забобонів і вірувань, що сягають давніх часів. Ці звичаї прикрашали їх рибальські виходи і надавали цьому заняттю особливого колориту. І хоча багато чого змінилося, деякі з цих традицій вдалось зберегти до сьогодення.

Читайте також: Що робити, щоб добре ловилась риба

Справжні рибалки завжди вірять у знаки та прикмети, пише сайт gonefishing. Вони, наприклад, уникають зустрічей на дорозі до риболовлі, коли їм бажають "гарної рибалки". Також пильнують за своїми рибальськими снастями і не віддають їх в чужі руки. І вже здавалося б, чим може загрожувати віддана снасть в руки іншої людини, але для рибаків це – серйозне питання.

Відео дня

Серед популярних рибальських забобонів – утримання від підрахунку улову до закінчення риболовлі. Традиційно рибаки вірять, що передчасний підрахунок може відлякати рибу та позначитися на вдачі.

Також рибаки завжди приділяють особливу увагу ритуалам перед риболовлею. Наприклад, популярний обряд "налити Дідові" полягає в тому, що перед виходом на риболовлю на дно склянки наливають трохи міцного напою, а потім вливають його у воду. Цей жест має задобрити дух води і привернути його прихильність.

Забобони також відіграють важливу роль у виборі рибальських снастей. Віриться, що більш вдалим буде невід, нитки для якого сплітає вагітна жінка в період повного місяця, а їх кількість має дорівнювати 30 штук на честь святого Олексія – покровителя рибалок.

Перед риболовлею рибаки також одягаються в один і той самий одяг, а всі приготування варто проводити виключно правою рукою. Вони вірять, що це сприятиме успіху і підтримці ангела-охоронця.

На місці риболовлі рибаки влаштовують маленькі ритуали. Наприклад, набираючи кропиви та натираючи долоні її соком, вони вірять, що таким чином зможуть ловити рибу голими руками.

Звісно ж, після риболовлі традиції та забобони також важливі. Рибаки вважають, що риба, яку вони першою спіймали, має бути з'їдена ними самими, і в жодному разі не можна віддавати її комусь іншому.

Такі забобони і вірування з давніх-давен супроводжують рибалок на їхніх подорожах до водойм. Хай вони допомагають досягати успіху та насолоди від рибальських утіх!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як позбутись характерного запаху під час приготування рибних страв.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!