Чем натереть ладони, чтобы поймать рыбу "голыми руками": народные приметы и предрассудки

Рыбаки всегда славились своей привязанностью к предрассудкам и верованиям, которые уходят в древние времена. Эти обычаи украшали их рыболовные выходы и придавали этому занятию особый колорит. И хотя многое изменилось, некоторые из этих традиций удалось сохранить до настоящего времени.

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Настоящие рыбаки всегда верят в знаки и приметы, пишет сайт gonefishing. Они, например, избегают встреч на дороге к рыбалке, когда им желают "хорошей рыбалки". Также следят за своими рыболовными снастями и не отдают их в чужие руки. И уже казалось бы, чем может грозить преданная снасть в руки другого человека, но для рыбаков это серьезный вопрос.

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Среди популярных рыболовных предрассудков – воздержание от подсчета улова до окончания рыбалки. Традиционно рыбаки верят, что преждевременный подсчет может отпугнуть рыбу и сказаться на нраве.

Также рыбаки всегда уделяют особое внимание ритуалам перед рыбалкой. К примеру, популярный обряд "налить Деду" заключается в том, что перед выходом на рыбалку на дно стакана наливают немного крепкого напитка, а затем вливают его в воду. Этот жест должен задобрить дух воды и привлечь его благосклонность.

Суеверия также играют немаловажную роль в выборе рыболовных снастей. Верится, что более удачным будет невод, нити для которого сплетает беременная женщина в период полнолуния, а их количество должно равняться 30 штук в честь святого Алексия – покровителя рыбаков.

Перед рыбалкой рыбаки также одеваются в одну и ту же одежду, а все приготовления следует проводить исключительно правой рукой. Они верят, что это будет способствовать успеху и поддержке ангела-хранителя.

На месте рыбалки рыбаки устраивают маленькие ритуалы. Например, набирая крапивы и натирая ладони соком, они верят, что таким образом смогут ловить рыбу голыми руками.

Конечно, после рыбалки традиции и предрассудки тоже важны. Рыбаки считают, что рыба, которую они поймали первой, должна быть съедена ими самими, и ни в коем случае нельзя отдавать ее кому-то другому.

Такие предрассудки и верования издревле сопровождают рыбаков на их путешествиях к водоемам. Пусть они помогают добиваться успеха и наслаждения от рыболовных утех!

Напомним, ранее мы писали о том, как избавиться от характерного запаха во время приготовления рыбных блюд.

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