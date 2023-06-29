Чим підживлювати огірки у липні, щоб був щедрий урожай

Досвідчені городники поділилися корисними порадами щодо вирощування огірків, які допоможуть отримати багатий врожай. Для цього у липні овочі треба підживлювати певними видами добрив. Проте необхідні елементи містяться в інших рослинах.

Читайте також: Чим підгодувати розсаду капусти, щоб виросли великі качани

Зауважимо, що для досягнення гарного врожаю огірків важливо використовувати різноманітні добрива, одне з яких є особливо цінним, оскільки містить велику кількість поживних речовин.

Азот є важливим елементом для огірків, оскільки сприяє зростанню великих пагонів та розвитку густого листя. Фосфор необхідний для підвищення імунітету рослин і поліпшення розвитку кореневої системи. Калій сприяє збільшенню врожайності.

Відео дня

Усі ці мікроелементи містяться в гороху. Достатньо розсипати приблизно одну столову ложку гороху під кожен кущ (рекомендується використовувати очищений горох, щоб запобігти його проростанню).

Для цього створіть неглибокі канавки навколо кущів і рівномірно розподіліть горох у них. Потім засипте землею та полийте водою. В результаті ви отримаєте великий врожай смачних огірків.

Нагадаємо, що один з TikTok-блогерів поділився цікавим прийомом для посадки помідорів. За його словами, дійсно працює.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!