Чим полити спатифілум, щоб зацвів: поради від досвідчених садівників

Деколи спатифілум перестає цвісти, але при цьому добре розростається та нарощує масу. Можливо, є проблема у догляді за рослиною і її варто підживити.

Спатифілум потрібно вчасно та рясно поливати відстояною водою кімнатної температури, але не заливати квітку. Також, ця рослина не любить пряме сонячне проміння.

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Якщо ви правильно доглядаєте за квіткою, але вона все-одно відмовляється цвісти, підгодуйте її монокалієм фосфатом: розчиніть добриво у воді згідно з інструкцією, та добре перемішавши обприскайте листя рослини з пульвелізатора з обох боків.

Садівники не рекомендують підгодовувати спатифілум монокалієм фосфатом більше 3 разів на рік.

Нагадаємо, ми вже писали, як доглядати за спатифілумом.

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