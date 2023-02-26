Чемпіон Bellator, який воював проти росії, розчулився, дякуючи ЗСУ після перемоги в поєдинку: зала аплодувала стоячи (відео)

Український чемпіон Bellator у напівсередній вазі Ярослав Амосов емоційно подякував після перемоги. Чоловік з Ірпеня згадав про роковини повномасштабного вторгнення рф в Україну зі сльозами на очах.

Перед цим Амосов (27-0) в Ірландії захистив титул чемпіона світу в середній вазі на турнірі Bellator 291 у поєдинку з американцем Логаном Сторлі (14-2). Зустріч завершилася перемогою за очками 50:45, 50:45, 50:45, повідомляє OBOZREVATEL.

"Вчора був рік з того моменту, як ненормальний путін розпочав війну в моїй країні. Він хоче вбивати українських дітей, жінок та всіх мешканців України. Я хочу сказати дякую українській армії, що вона захищає країну. Хочу подякувати всім, хто допомагає моїй країні", – заявив український чемпіон.

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Амосов закликав світ не забувати про те, що відбувається зараз, тому що зараз божевільний російський диктатор атакує Україну, але не відомо, що він робитиме завтра.

"Я повернуся до України і продовжу боротися. Але спочатку я хотів би побачити родину – дружину та сина", – додав українець.

Зала у Дубліні підтримала емоційну промову оплесками, люди встали зі своїх місць, чимало з глядачів тримали українські прапори.

Додамо, після повномасштабного вторгнення рф в Україну Амосов приєднався до Сил територіальної оборони на Київщині та брав участь у деокупації області.

Нагадаємо, раніше український трейсер Богдан Колмаков завоював золоту медаль у змаганнях на швидкість на чемпіонаті світу з паркуру.

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