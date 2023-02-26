Чемпион Bellator, воевавший против россии, растрогался, благодаря ВСУ после победы в поединке: зал аплодировал стоя (видео)

Украинский чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов эмоционально поблагодарил после победы. Мужчина из Ирпеня вспомнил о годовщине полномасштабного вторжения рф в Украину со слезами на глазах.

Перед этим Амосов (27-0) в Ирландии защитил титул чемпиона мира в среднем весе на турнире Bellator 291 в поединке с американцем Логаном Сторли (14-2). Встреча завершилась победой по очкам 50:45, 50:45, 50:45, сообщает OBOZREVATEL.

"Вчера был год с того момента, как ненормальный путин начал войну в моей стране. Он хочет убивать украинских детей, женщин и всех жителей Украины. Я хочу сказать спасибо украинской армии, что она защищает страну. Хочу поблагодарить всех, кто помогает моей стране", – заявил украинский чемпион.

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Амосов призвал мир не забывать о происходящем сейчас, потому что сейчас сумасшедший российский диктатор атакует Украину, но неизвестно, что он будет делать завтра.

"Я вернусь в Украину и продолжу бороться. Но сначала я хотел бы увидеть семью – жену и сына", – добавил украинец.

Зал в Дублине поддержал эмоциональную речь аплодисментами, люди встали со своих мест, многие из зрителей держали украинские флаги.

Добавим, после полномасштабного вторжения рф в Украину Амосов присоединился к Силам территориальной обороны в Киевской области и участвовал в деоккупации области.

Напомним, ранее украинский трейсер Богдан Колмаков завоевал золотую медаль в соревнованиях на скорость на чемпионате мира по паркуру.

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