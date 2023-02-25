'Чорні запорожці' показали розгром окупантів, які намагалися взяти Вугледар наступом (відео)

Біля Вугледара українські захисники знищили значну кількість російських бойовиків. Також було ліквідовано їхню військову техніку.

По ворогу відпрацювали бійці 72-ї окремої механізована бригада імені Чорних Запорожців. Вони показали відеокадри своєї роботи, зняте з дронів.

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Відео дня

На початку відео можна побачити як серед полів рухається значна кількість бойових машин ворога. Їх ліквідовує арта. Інші окупанти, що їхали слідом на танках, побачивши розбитих побратимів починають різко розвертатися та тікати у зворотньому напрямку, проте арта наздоганяє й втікачів. Один з підбитих танків ворога продовжує рух, з нього вискакує переляканий член екіпажу та починає тікати.

Пропонуємо також переглянути, як українські захисники на східному напрямку з дрона вистежили російських окупантів, що облаштовували собі позиції. Ворога було ліквідовано влучним скиданням з безпілотника.

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