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"Черные запорожцы" показали разгром оккупантов, пытавшихся взять Угледар наступлением (видео)

Былим Елена

'Черные запорожцы' показали разгром оккупантов, пытавшихся взять Угледар наступлением (видео)

Возле Угледара украинские защитники уничтожили значительное количество российских боевиков. Также была ликвидирована их военная техника.

По врагу отработали бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Они показали видео-кадры своей работы, снятые с дронов.

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В начале видео можно увидеть, как среди полей движется значительное количество боевых машин врага. Их ликвидирует арт. Другие оккупанты, следовавшие на танках, увидев разбитых собратьев, начинают резко разворачиваться и убегать в обратном направлении, однако арта догоняет и беглецов. Один из подбитых танков врага продолжает движение, из него выскакивает испуганный член экипажа и начинает убегать.

Предлагаем также пересмотреть, как украинские защитники на восточном направлении из дрона выследили российских оккупантов, обустраивавших себе позиции. Враг был ликвидирован точным сбросом с беспилотника.

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