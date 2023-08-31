Чотири способи, як довше зберігати свіжими квіти у вазі

Тривалість життя зрізаних квітів дуже обмежена. Якщо їх не доглядати належним чином, вони можуть швидко зав'янути.

Видання Sante Plus поділилось кількома простими порадами від експертів, які допоможуть зберегти зрізані квіти свіжими довше. Головне не робити деяких поширених помилок!

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1. Не тримайте квіти поряд із фруктами

Квіти та фрукти не завжди поєднуються. Експерти сходяться на думці, що ніколи не слід дозволяти квітам цвісти поруч із деякими фруктами, такими як банани, груші та яблука. Оскільки ці сорти знаходяться в процесі дозрівання, вони можуть впливати на процес цвітіння через етиленовий газ, що виділяється ними.

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Старіння пелюсток тоді буде передчасним. Тож не звикайте тримати їх разом. Навіть якщо виникає спокуса встановити на столі у вітальні страву з фруктами, щоб побалувати гостей. У цьому випадку відразу подумайте про те, щоб прибрати вазу.

2. Оцет та цукор

Перед встановленням квітів змішайте дві столові ложки яблучного оцту та дві столові ложки цукру із чистою водою у вазі. Не забувайте міняти цю воду щодня: ваші квіти залишаться красивими, здоровими та сяючими. Принаймні на якийсь час!

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3. Не використовуйте водопровідну воду

Ніколи не використовуйте водопровідну воду для квітів у вазі. При приготуванні води для квітів рекомендується дати їй охолонути протягом декількох годин після кип'ятіння, тому що водопровідна вода містить хлор і фтор. Таким чином, дистильована вода краще підходить для збереження свіжості зрізаних квітів.

4. Алкоголь та цукор

Секрет продовження терміну служби квітів полягає у мінімізації зростання бактерій у воді. Для цього у воду у вазі додайте кілька крапель горілки (або будь-якого прозорого алкогольного напою) та чайну ложку цукру. Таким чином, алкоголь надаватиме антибактеріальну дію. Знову ж таки бажано щодня міняти воду, знову вливаючи в неї таку ж кількість горілки та цукру.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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