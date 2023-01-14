Чотири знаки зодіаку зможуть подолати всі страхи у 2023 році: у них розпочнеться нове життя

2023 стане доленосним і принесе великі зміни чотирьом уродженцям зодіакального кола. Вони зможуть розпрощатися з усіма страхами та почати життя з чистого аркуша – це зробить їх по-справжньому щасливими.

За словами астрологів, свою зону комфорту залишать Леви, Діви, Терези та Скорпіони. Ось що на них чекає!

Лев

Левам доведеться відмовитися від стереотипних поглядів на життя та впоратися зі страхом самотності. Уродженці знака так звикли завжди бути в центрі уваги, що не знають, як упоратися з емоціями, коли залишаються самі. Особливо, якщо йдеться про розрив із другою половинкою. У 2023 році їм доведеться подивитися правді у вічі, і якщо іскри у стосунках давно немає, то доведеться прощатися, і починати все з нуля.

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Діва

Діви позбудуться страху перед майбутнім – вони почнуть активно діяти, щоб досягти великих успіхів на роботі, і здобути щастя в особистому житті. Зірки обіцяють їм кар'єрне зростання, збільшення доходів та нові можливості. Ті, хто самотні, матимуть шанс знайти другу половинку.

Терези

Терези дуже бояться змін, але 2023 рік буквально змусить їх змінити все. У житті уродженців знаку відбудуться події, які підштовхнуть їх до зміни місця проживання та сфери діяльності. І якщо Терези приймуть цей виклик гідно і візьмуть себе в руки, то все вийде. Приємним "бонусом" стане подорож, про яку вони давно мріяли – буде багато незабутніх емоцій.

Скорпіон

Скорпіони зможуть відпустити своє минуле та перестануть боятися невдач. Вони переглянуть свої цілі в житті і чітко зрозуміють, чого насправді хочуть. Уродженці знаку зможуть знайти ідеальний баланс між роботою та особистим життям, що дозволить налагодити стосунки з рідними. Також на Скорпіонів чекає безліч приємних сюрпризів – завдяки випадковому збігу обставин вони можуть кардинально змінити своє життя на краще.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.