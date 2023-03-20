Що не можна робити на день весняного рівнодення 2023 і як загадати бажання

День весняного рівнодення – це день, коли тривалість дня та ночі однакова. Це означає, що ми на шляху до літа і приходить час змін. Це також чудовий час, щоб зосередитися на своїх цілях і задуматися про те, як здійснити свої мрії. Ось кілька порад про те, що робити і чого не можна робити на день весняного рівнодення.

Цей день в народі називають Весняне рівнодення, Весняний сонцеворот, Вербоносиця, Лазар. У 2023 році він припадає на понеділок, 20 березня.

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Що робити у День весняного рівнодення

зробіть прибирання вдома, викиньте всі непотрібні та старі речі, позбудьтесь мотлоху в оселі та житті;

зробіть вологе прибирання, вимийте вікна;

напишіть особистий список справ і нових цілей;

Відео дня

загадайте бажання і запишіть його на аркуші паперу, а потім сховайте, бажання на любов матимуть особливу силу;

помиріться з тим, з ким були у сварці;

закохані мають обов'язково побачитися в цей день й побути разом, щоб почуття не згасали.

Що не можна робити у День весняного рівнодення

Не розпочинайте нові справи. Їх успіх не гарантовано, а от помилки виправити буде важко. Краще обмежитись плануванням;

Не сваріться з рідними та не з'ясовуйте стосунків. Можливо, ви не зможете залагодити це у майбутньому.

Нагадаємо, раніше ми писали про народні прикмети, пов'язані з Сонцеворотом.

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