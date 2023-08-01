Що посадити на городі, щоб відновити ґрунт та покращити його якість: поради досвідчених городників

Після збирання врожаю досвідчені дачники часто вирішують засіяти свої ділянки сидератами. Ці особливі рослини допомагають ґрунту відновитися, зробити його пухким та повітряним, а також покращують його склад. Відмінною особливістю деяких сидератів є їх здатність пригнічувати зростання бур'янів на ділянці.

Читайте також: Дачники пояснили, як допомогти зеленим помідорам краще "дозріти"

Сидерати слід висівати майже негайно після збирання раннього врожаю, пише Телеграф. Перед початком холодів, сходи сидератів варто скосити та включити їх разом зі збереженим вмістом у ґрунт.

Соняшник – чудовий варіант сидерата, який допоможе наситити землю та поліпшити її структуру.

Фацелія є одним з найпопулярніших сидератів. Рослина сприяє насиченню ґрунту киснем.

Відео дня

Гречка підходить для ділянок, де культури зазвичай зростають погано. Її корені збагачують землю фосфором, калієм та іншими корисними речовинами.

Бобові – невимогливі сидерати. Завдяки співжиттю з азотфіксуючими бактеріями на кореневій системі, вони збагачують ґрунт азотом, який доступний для рослин та дерев.

Хрестоцвіті рослини також допомагають боротися з бур'янами. Кореневі виділення хрестоцвітів відлякують багатьох шкідників та пригнічують збудників фітофторозу. Особливо корисною є біла гірчиця – представник хрестоцвітого сидерата. Вона допомагає обмежити зростання бур'янів, захищає рослини від фітофторозу, та розпушує ґрунт, зберігаючи азот в ньому.

Раніше ми писали про те, як законсервувати мариновані кабачки на зиму, що за смаком нагадують гриби.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!