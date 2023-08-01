Что посадить на огороде, чтобы восстановить почву и улучшить ее качество: советы опытных огородников

После уборки урожая опытные дачники часто решают засеять свои участки сидератами. Эти особые растения помогают почве восстановиться, сделать его рыхлым и воздушным, а также улучшают его состав. Отличительной особенностью некоторых сидератов является их способность подавлять рост сорняков на участке.

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Сидераты следует высевать почти немедленно после уборки раннего урожая, пишет Телеграф. Перед началом холодов, лестницу сидератов следует скосить и включить их вместе с сохраненным содержимым в грунт.

Подсолнечник – отличный вариант сидерата, который поможет насытить землю и улучшить ее структуру.

Фацелия является одним из самых популярных сидератов. Растение способствует насыщению почвы кислородом.

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Гречка подходит для участков, где культуры обычно растут плохо. Ее корни обогащают землю фосфором, калием и другими полезными веществами.

Бобовые – нетребовательные сидераты. Благодаря сожительству с азотфиксирующими бактериями на корневой системе, они обогащают почву азотом, который доступен для растений и деревьев.

Крестоцветные растения также помогают бороться с сорняками. Корневые выделения крестоцветов отпугивают многих вредителей и угнетают возбудителей фитофтороза. Особенно полезна белая горчица – представитель крестоцветного сидерата. Она помогает ограничить рост сорняков, защищает растения от фитофтороза, и разрыхляет почву, сохраняя азот в нем.

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