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Астрологія і гороскопи

Що лякає вас найбільше? Це залежить від знаку зодіаку

Анастасія Крищук

Що лякає вас найбільше? Це залежить від знаку зодіаку

Астрологи стверджують, що страхи людини залежать від місяця, коли вона народилася. І якщо одні бояться конкретних речей, інші страждають від вигаданих страхів.

Овни панічно бояться павуків, від виду на них вони буквально впадають у ступор.

Тельці найбільше бояться втратити те, чого досягли, наприклад, роботу, будинок і, перш за все, сім'ю.

Близнюки постійно перебувають у русі. Одноманітність їх стомлює. Ось чого вони бояться найбільше.

Раки з дитинства бояться темряви, і з роками цей страх не зменшується. Крім того, вони дуже дорожать своєю сім'єю і бояться її втратити – наприклад через розлучення.

Леви хочуть бути завжди і в усьому переможцями. Не дивно, що вони найбільше бояться невдач.

Сказати, що Діви іпохондрики, це нічого не сказати. Люди під цим знаків бояться хвороб найбільше у світі.

Терези бояться погано виглядати на публіці, для них дуже важлива думка інших.

Скорпіон – вулкан енергії, який любить насолоджуватися життям повною мірою. Його головний страх – рутина.

Стрільці люблять подорожувати і бути в компанії людей, їхній головний страх – ізоляція та самотність.

Козероги цінують те, що мають – їх лякають зміни, особливо несподівані.

Водолій – це знак, що любить свій особистий простір. Він найбільше боїться втратити свободу.

Риби – це надзвичайно лояльні та чесні люди, які бояться зради. Це найбільший біль, який їм можуть заподіяти.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.

Астрологія і гороскопи