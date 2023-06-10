Что пугает вас больше всего? Это зависит от знака зодиака

Астрологи утверждают, что страхи человека зависят от месяца, в который один родился. И если одни боятся конкретных вещей, то другие страдают от вымышленных страхов.

Овны панически боятся пауков, от вида на них они буквально впадают в ступор.

Тельцы больше всего боятся потерять то, чего достигли с большим трудом, например, работу, дом и, прежде всего, семью.

Близнецы постоянно находятся в движении. Однообразие их утомляет. Вот чего они боятся больше всего.

Раки с детства боятся темноты, и с годами этот страх ничуть не уменьшается. Кроме того, они очень дорожат своей семьей и боятся ее потерять – например, из-за развода.

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Львы хотят быть всегда и во всем победителями. Неудивительно, что они больше всего боятся неудач.

Сказать, что Девы – ипохондрики, это ничего не сказать. Люди под этим знаков боятся болезней больше всего на свете.

Весы боятся плохо выглядеть на публике, для них очень важно мнение других.

Скорпион – это вулкан энергии, который любит наслаждаться жизнью в полной мере. Его главный страх – рутина.

Стрельцы любят путешествовать и быть в компании людей, их главный страх – изоляция и одиночество.

Козероги ценят то, что имеют, – их пугают перемены, особенно неожиданные.

Водолей – это знак, который любит свое личное пространство. Он больше всего боится потерять свободу.

Рыбы – это чрезвычайно лояльные и честные люди, которые боятся предательства. Это самая большая боль, которую им могут причинить.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.