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Астрология и гороскопы

Что пугает вас больше всего? Это зависит от знака зодиака

Анастасия Крыщук

Что пугает вас больше всего? Это зависит от знака зодиака

Астрологи утверждают, что страхи человека зависят от месяца, в который один родился. И если одни боятся конкретных вещей, то другие страдают от вымышленных страхов.

Овны панически боятся пауков, от вида на них они буквально впадают в ступор.

Тельцы больше всего боятся потерять то, чего достигли с большим трудом, например, работу, дом и, прежде всего, семью.

Близнецы постоянно находятся в движении. Однообразие их утомляет. Вот чего они боятся больше всего.

Раки с детства боятся темноты, и с годами этот страх ничуть не уменьшается. Кроме того, они очень дорожат своей семьей и боятся ее потерять – например, из-за развода.

Львы хотят быть всегда и во всем победителями. Неудивительно, что они больше всего боятся неудач.

Сказать, что Девы – ипохондрики, это ничего не сказать. Люди под этим знаков боятся болезней больше всего на свете.

Весы боятся плохо выглядеть на публике, для них очень важно мнение других.

Скорпион – это вулкан энергии, который любит наслаждаться жизнью в полной мере. Его главный страх – рутина.

Стрельцы любят путешествовать и быть в компании людей, их главный страх – изоляция и одиночество.

Козероги ценят то, что имеют, – их пугают перемены, особенно неожиданные.

Водолей – это знак, который любит свое личное пространство. Он больше всего боится потерять свободу.

Рыбы – это чрезвычайно лояльные и честные люди, которые боятся предательства. Это самая большая боль, которую им могут причинить.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Астрология и гороскопы