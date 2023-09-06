Що таке лазер і як він насправді працює: пояснення вчених

Лазери є важливими пристроями, які знайшли застосування в різних сферах науки та технології. Перші лазери були створені в 1960-х роках для підсилення мікрохвиль, а сучасна лазерна технологія дозволяє підсилювати світлові промені практично в будь-якій частині електромагнітного спектру, за винятком гамма-хвиль.

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Термін "лазер" розшифровується як "посилення світла за допомогою стимульованого випромінювання" (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation). Суть роботи лазера полягає в концентрації світлових променів та впорядкуванні їхніх хвиль. Однак сучасні лазери не просто підсилюють світло, вони коливають хвилі всередині променя для створення акуратного порядку, пише Sciense Alert.

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Серцем лазера є матеріали, які надають частинам електромагнітного спектру енергії під час проходження. Цей процес, відомий як "підсилення", дозволяє підсилити потужність світла. Процес "стимульованого випромінювання" використовується для генерації світла у лазерах. Атоми в матеріалі отримують енергію, яка змушує їхні електрони переходити в збуджений стан. Потім, коли світло проходить через цей збуджений матеріал, електрони поглинають та випускають свої фотони.

У деяких лазерах в якості середовища використовується група електронів, що рухаються з великою швидкістю. Підсилювач лазера, який включає оптичну порожнину, відбиває світло і технічно підсилює кількість світла, що проходить через нього.

Проте ключовою характеристикою лазера є його когерентність. Світло, яке проходить крізь підсилювальне середовище, має однаковий колір, довжину хвилі, напрямок та поляризацію. Таке світло є колінеарним і колінеарність важлива для багатьох застосувань лазерів.

Один із найпотужніших лазерів на Землі знаходиться на заводі European Extreme Light Infrastructure в Румунії. Ця лазерна система використовує сапфірове середовище, леговане титаном, та може генерувати лазерні імпульси потужністю до 10 петаватт (10^15 ватт) на секунду. Це дуже велика кількість енергії, яка може бути використана для вивчення різних явищ та проведення досліджень в різних галузях науки.

Незважаючи на цей рекорд, нові технології можуть дозволити створення лазерів ще більшої потужності у найближчі роки. Китайська "Станція екстремального світла" вже працює над лазерами потужністю до 100 петаватт, що може відкрити нові можливості для досліджень у фізиці та інших галузях науки.

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