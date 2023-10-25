Що таке соціальна пенсія, та хто з українців може її отримати

Україна передбачила систему соціальних пенсій для осіб, які не мають права на отримання традиційних пенсій через відсутність необхідного страхового стажу.

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Соціальна пенсія в Україні – це форма державної соціальної допомоги, яка надається грошима і призначена для осіб, які не мають права на отримання пенсії згідно з нормами чинного законодавства, пишуть Факти ICTV.

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Соціальна пенсія є місячною фінансовою підтримкою, яка виділяється з державного бюджету особам, які не працездатні або мають обмежену працездатність і не мають трудового стажу або інших джерел доходу.

Українське законодавство передбачає три види соціальних виплат, кожна з яких має свої критерії:

Соціальна допомога особам за віком – ця форма надається особам, які досягли пенсійного віку, але не мають достатнього трудового стажу для отримання звичайної пенсії. Соціальна допомога особам за станом здоров'я – призначається особам з інвалідністю I та II групи, включаючи дітей з інвалідністю, а також особам з інвалідністю III групи, які не мають трудового стажу. Соціальна допомога на випадок втрати годувальника – надається неповнолітнім дітям до 18 років і студентам очних відділень вишів до 23 років, якщо вони залишилися без одного або обох батьків.

Важливо відзначити, що соціальну пенсію можуть отримувати як громадяни України, так і іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні.

Процес призначення пенсії базується на наявності страхового стажу та пенсійного віку особи. Якщо особа має страховий стаж, але менше 15 років, то розмір її пенсії обмежується мінімальним розміром, який пов'язаний з прожитковим мінімумом. Таку пенсію раніше називали соціальною пенсією.

У випадку, коли особа не має офіційного стажу і, відповідно, не має страхового стажу, вона отримує державну допомогу, а не пенсію. Ця форма допомоги має назву "Державна допомога тим особам, які не мають права на пенсію" і її розмір також прив'язаний до прожиткового мінімуму, а в 2023 році становить 2 100 гривень.

Отже, коли особа досягає пенсійного віку та не має достатнього страхового стажу для отримання звичайної пенсії, вона має право звертатися до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації або фактичного проживання для отримання соціальної пенсії.

Пенсіонери, які не мають права на звичайну пенсію, також можуть отримувати соціальну допомогу на догляд. Ця допомога виплачується незалежно від інших видів виплат чи допомог і призначена для осіб, які потребують підтримки та догляду. Виплата соціальної пенсії та допомоги на догляд проводиться щомісячно.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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