Что такое социальная пенсия, и кто из украинцев может ее получить

Украина предусмотрела систему социальных пенсий для лиц, не имеющих права на получение традиционных пенсий из-за отсутствия необходимого страхового стажа.

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Социальная пенсия в Украине – это форма государственной социальной помощи, предоставляемая деньгами и предназначенная для лиц, не имеющих права на получение пенсии согласно нормам действующего законодательства, пишут Факты ICTV.

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Социальная пенсия является месячной финансовой поддержкой, выделяемой из государственного бюджета лицам, не трудоспособным или имеющим ограниченную трудоспособность и не имеющим трудового стажа или других источников дохода.

Украинское законодательство предусматривает три вида социальных выплат, каждая из которых имеет свои критерии:

Социальная помощь лицам по возрасту – эта форма предоставляется лицам, достигшим пенсионного возраста, но не имеющим достаточного трудового стажа для получения обычной пенсии. Социальная помощь лицам по состоянию здоровья – назначается лицам с инвалидностью I и II группы, включая детей с инвалидностью, а также лицам с инвалидностью III группы, у которых нет трудового стажа. Социальная помощь на случай потери кормильца предоставляется несовершеннолетним детям до 18 лет и студентам глазных отделений вузов до 23 лет, если они остались без одного или обоих родителей.

Важно отметить, что социальную пенсию могут получать как граждане Украины, так и иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Украине.

Процесс назначения пенсии основан на наличии страхового стажа и пенсионного возраста лица. Если лицо имеет страховой стаж, но менее 15 лет, то размер его пенсии ограничивается минимальным размером, связанным с прожиточным минимумом. Такую пенсию раньше называли социальной пенсией.

В случае, если лицо не имеет официального стажа и, соответственно, не имеет страхового стажа, оно получает государственную помощь, а не пенсию. Эта форма помощи называется "Государственная помощь тем лицам, которые не имеют права на пенсию" и ее размер также привязан к прожиточному минимуму, а в 2023 году составляет 2 100 гривен.

Следовательно, когда лицо достигает пенсионного возраста и не имеет достаточного страхового стажа для получения обычной пенсии, оно вправе обращаться в органы социальной защиты населения по месту регистрации или фактического проживания для получения социальной пенсии.

Пенсионеры, не имеющие права на обычную пенсию, также могут получать социальную помощь по уходу. Эта помощь выплачивается независимо от других видов выплат или пособий и предназначена для лиц, нуждающихся в поддержке и уходе. Выплата социальной пенсии и пособия по уходу производится ежемесячно.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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