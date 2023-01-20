Що чекає на Україну в 2023 році і яким буде курс долара: астролог озвучив прогноз

З середини квітня і до кінця травня 2023 року над Україною нависне велика небезпека – можливі техногенні катастрофи та завдання Росією тактичного ядерного удару. Цей період пов'язаний із затемненнями 20 квітня та 5 травня, а також жорстким квадратом Юпітера до Плутона.

Про це заявив астролог Влад Росс. За його словами, у травні буде суперскладний аспект між Юпітером та Плутоном.

"Юпітер символізує соціум і глобальні зв'язки, а Плутон – символ смерті та руйнування… Також 16 травня Юпітер перейде у знак Тельця, з яким егрегоріально пов'язана Україна, – біля цієї дати дуже ймовірна катастрофа чи масовані удари по наших об'єктах, у тому числі ядерний удар", – зазначив астролог.

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Ситуація кардинально зміниться у червні – можлива капітуляція Росії та припинення війни в Україні, ключові дати 11-13 червня.

Також Росс розповів, що чекає на економіку України – він прогнозує складну, але контрольовану ситуацію. Курс долара може бути максимум 50 гривень, але найімовірніше в межах 40-43.

"Обвалу гривні я не бачу, але бачу обвал рубля. Російська валюта настільки впаде, що курс буде 100-150 рублів за долар, а, можливо, і більше. Позиції гривні ж будуть міцні, незважаючи на обвал економіки. Хоча б по через те, що США продовжуватимуть допомагати Україні", – підкреслив він.

У свою чергу, екстрасенс Людмила Хомутовська заявила, що Україну спробують підштовхнути до заморозки війни у березні 2023 року. Будуть спроби в добровільно-примусовому порядку посадити представників Києва та Москви за стіл переговорів. Імовірна, зокрема особиста зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Варто зазначити, що астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Як повідомляв UAportal, Уранус також заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.