Что ждет Украину в 2023 году и каким будет курс доллара: астролог озвучил прогноз

С середины апреля и до конца мая 2023 года над Украиной нависнет большая опасность – возможны техногенные катастрофы и нанесение Россией тактического ядерного удара. Этот период связан с затмениями 20 апреля и 5 мая, а также жестким квадратом Юпитера к Плутону.

Об этом заявил астролог Влад Росс. По его словам, в мае будет суперсложный аспект между Юпитером и Плутоном.

"Юпитер символизирует социум и глобальные связи, а Плутон – символ смерти и разрушения… Также 16 мая Юпитер перейдет в знак Тельца, с которым эгрегориально связана Украина, – вблизи этой даты очень вероятна некая катастрофа или массированные удары по нашим объектам, в том числе ядерный удар", – отметил астролог.

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Ситуация кардинально изменится в июне – возможна капитуляция России и прекращение войны в Украине, ключевые даты 11-13 июня.

Также Росс рассказал, что ждет экономику Украины – он прогнозирует сложную, но контролируемую ситуацию. Курс доллара может быть максимум 50 гривен, но вероятнее всего в пределах 40-43.

"Обвала гривны я не вижу, но вижу обвал рубля. Российская валюта настолько рухнет, что курс будет 100-150 рублей за доллар, а, может быть, и больше. Позиции гривны же будут прочны, несмотря на обрушение экономики. Хотя бы по той причине, что США будут продолжать помогать Украине", – подчеркнул он.

Стоит отметить, что астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Как сообщал UAportal, Уранус также заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.