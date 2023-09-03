Дачники пояснили, як просто покращити смак помідорів

Помідори є однією з найпопулярніших культур для вирощування на присадибних ділянках. Втім, інколи томати мають не зовсім той смак, який хотілося б.

Щоб підвищити врожайність і якість томатів, городникам варто спробувати компаньйонну посадку поряд з томатами. Про це повідомляє Express.co.uk.

Експерти поділилися кількома найкращими рослинами, які покращать смак і плодоношення, якщо їх посадити поруч з помідорами.

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Базилік

Одним з найпоширеніших рослин-супутників томатів є базилік. Базилік покращує смак помідорів, оскільки рослини діляться поживними речовинами в ґрунті. Деякі садівники кажуть, що їх помідори солодші, якщо їх посадити поруч з базиліком, або що вони отримують деякі аромати базиліка.

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Морква

Більшість людей ніколи не думають садити моркву поруч з помідорами, але морква росте глибоко в ґрунті, оскільки це коренеплід. Це допомагає розпушувати землю біля рослин моркви, аеруючи ґрунт і дозволяючи поживним речовинам, воді та кисню досягати коренів томатів.

Орегано

Ще одна фантастична трава, яка також є рослиною-компаньйоном, – орегано. Рослина покращує смакові якості томатів.

Карликова французька квасоля

Посадка карликової квасолі біля томатів допомагає зменшити захворювання за рахунок збільшення циркуляції повітря. Погана циркуляція повітря сприяє грибковим захворюванням, оскільки гриби живуть у сирих і вологих умовах.

Чорнобривці горщикові

Чорнобривці є одними з найкращих рослин-компаньйонів для томатів, оскільки вони чудово підходять для багатьох різних овочів у саду. Вони протидіють кореневій гнилі, яку спричинюють томатні черв’яки та слимаки. Багато шкідників тримаються подалі від чорнобривців.

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