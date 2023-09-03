Дачники объяснили, как просто улучшить вкус помидоров
Помидоры являются одной из популярнейших культур для выращивания на приусадебных участках. Впрочем, иногда томаты обладают не совсем тем вкусом, который хотелось бы.
Чтобы повысить урожайность и качество помидоров, огородникам стоит попробовать компаньонную посадку рядом с помидорами. Об этом сообщает Express.co.uk.
Эксперты поделились несколькими лучшими растениями, которые улучшат вкус и плодоношение, если их посадить рядом с помидорами.
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Базилик
Одним из самых распространенных растений-спутников томатов является базилик. Базилик улучшает вкус помидоров, поскольку растения делятся питательными веществами в почве. Некоторые садоводы говорят, что их помидоры слаще, если их посадить рядом с базиликом, или что они получают некоторые ароматы базилика.
Морковь
Большинство людей никогда не думают сажать морковь рядом с помидорами, но морковь растет глубоко в почве, поскольку это корнеплод. Это помогает разрыхлять землю у растений моркови, аэрируя почву и позволяя питательным веществам, воде и кислороду достигать корней томатов.
Орегано
Еще одна фантастическая трава, которая также является растением-компаньоном – орегано. Растение улучшает вкусовые качества томатов.
Карликовая французская фасоль
Посадка карликовой фасоли у томатов помогает снизить заболевание за счет увеличения циркуляции воздуха. Плохая циркуляция воздуха способствует грибковым заболеваниям, поскольку грибы обитают в сырых и влажных условиях.
Бархатцы горшковые
Бархатцы являются одними из лучших растений-компаньонов для томатов, поскольку они прекрасно подходят для многих разных овощей в саду. Они противодействуют корневой гнили, которую вызывают томатные черви и улитки. Многие вредители держатся подальше от бархатцев.
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