Справа Паші 'Мерседеса': суд продовжив арешт митрополита УПЦ МП до 1 липня

Соломʼянський районний суд Києва продовжив домашній арешт для митрополита Української православної церкви Московського патріархату Паші "Мерседеса" (Петра Лебедя). Він має перебувати під цілодобовим домашнім арештом до 1 липня.

Митрополит також повинен носити електронний браслет. Про це повідомляє "Суспільне".

Зазначається, що прокурори просили продовжити запобіжний захід, оскільки досудове розслідування за підозрою у виправдовуванні збройної агресії РФ та приниженні громадян через релігійні переконання досі триває. Без цілодобового домашнього арешту Петро Лебідь матиме змогу впливати на свідків.

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Нагадаємо, митрополит неодноразово публічно ображав релігійні почуття українців. Він принижував погляди вірян інших конфесій та намагався сформувати ворожі настрої.

1 квітня журналісти помітили Петра Лебедя біля стін Лаври у дорогому шарфі від Louis Vuitton, вартість якого майже 700 доларів.

Того ж дня митрополиту Павлу вручили підозру. Того ж дня суд призначив йому домашній арешт на 60 діб.

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