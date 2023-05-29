Дело Паши 'Мерседеса': суд продлил арест митрополита УПЦ МП до 1 июля

Соломенский районный суд Киева продлил домашний арест для митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Паши "Мерседеса" (Петра Лебедя). Он должен находиться под круглосуточным домашним арестом до 1 июля.

Митрополит тоже должен носить электронный браслет. Об этом сообщает "Суспільне".

Отмечается, что прокуроры просили продолжить меру пресечения, поскольку досудебное расследование по подозрению в оправдывании вооруженной агрессии РФ и унижении граждан по религиозным убеждениям до сих пор продолжается. Без круглосуточного домашнего ареста Петр Лебедь сможет влиять на свидетелей.

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Напомним, митрополит неоднократно публично оскорблял религиозные чувства украинцев. Он унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать враждебные настроения.

1 апреля журналисты заметили Петра Лебедя у стен Лавры в дорогом шарфе от Louis Vuitton, стоимость которого почти 700 долларов.

В тот же день митрополиту Павлу вручили подозрение. В тот же день суд назначил ему домашний арест на 60 дней.

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