Гроші, успіх і кохання: три знаки зодіаку стануть улюбленцями фортуни до 26 січня

Період до 26 січня 2023 року виявиться надзвичайно успішним для трьох уродженців зодіакального кола – удача супроводжуватиме їх у всіх справах, і найсміливіші мрії можуть збутися. Це пов'язано з комбінацією Юпітера в Овні та Венери у Водолії.

За словами астрологів, це найкращий час для зміни роботи, кар'єрного зростання, пошуку другої половинки і навіть переїзду. Щоправда, у списку справжніх щасливчиків лише три знаки – Лев, Скорпіон, Водолій.

Лев

Венера у Водолії вплине великою мірою на особисте життя Левів – самотні знайдуть людину, яка закрутить їм голову. Бурхливий роман має всі шанси перерости у тривалі стосунки і навіть шлюб, проте уродженцям знаку не варто поспішати з рішеннями, а треба більше насолоджуватися миттєвостями. Також Леви можуть наважитися на переїзд – якщо не в інше місто, то квартиру, і це принесе їм ті зміни, яких вони давно хотіли.

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Скорпіон

Скорпіони відчують приплив енергії та зрозуміють, що засиділися на місці. Уродженці знаку кинуться підкорювати кар'єрні висоти – якщо на старому місці їх заслуги не оцінили, то можуть змінити роботу на більш цікаву та високооплачувану. І вибір у Скорпіонів точно буде – їм надійде одразу кілька вигідних пропозицій, але важливо не втрачати голову, а раціонально підходити до вибору. Венера у Водолії також дозволить уродженцям знаку позбутися емоційних проблем та відпустити колишні образи.

Водолій

Водолії дозволять собі нехай і невеликий, але все ж таки відпочинок – можливо, вони вирушать у короткострокову подорож зі своєю другою половинкою. Останнім часом уродженці знаку страждали від непорозумінь з партнером, і це буде чудова нагода, щоб і відпочити, і поговорити до душах, і з'ясувати хвилюючі моменти. Після повернення у відпустки Водолії з головою поринуть у роботу – на них чекають нові проєкти, які принесуть не лише визнання, а й великі гроші.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.