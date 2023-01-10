Деньги, успех и любовь: три знака зодиака станут любимчиками фортуны до 26 января

Период до 26 января 2023 года окажется чрезвычайно успешным для трех уроженцев зодиакального круга – удача будет сопутствовать им во всех делах, и самые смелые мечты могут сбыться. Это связано с комбинацией Юпитера в Овне и Венеры в Водолее.

По словам астрологов, это лучше время для смены работы, карьерного роста, поиска второй половинки и даже переезда. Правда, в списке настоящих счастливчиков только три знака – Лев, Скорпион, Водолей.

Лев

Венера в Водолее повлияет в большой мере на личную жизнь Львов – одинокие найдут человека, который вскружит им голову. Бурный роман имеет все шансы перерасти в длительные отношения и даже брак, однако уроженцам знака не стоит торопиться с решениями, а нужно больше наслаждаться мгновениями. Также Львы могут решиться на переезд – если не в другой город, так квартиру, и это принесет им те перемены, которых они давно хотели.

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Скорпион

Скорпионы почувствуют прилив энергии и поймут, что засиделись на месте. Уроженцы знака бросятся покорять карьерные высоты – если на старом месте их заслуги не оценили, то могут сменить работу на более интересную и высокооплачиваемую. И выбор у Скорпионов точно будет – им поступит сразу несколько выгодных предложений, но важно не терять голову, а рационально подходить к выбору. Венера в Водолее также позволит уроженцам знака избавиться от эмоциональных проблем и отпустить былые обиды.

Водолей

Водолеи позволят себе пусть и небольшой, но все же отдых – возможно, они отправятся в краткосрочное путешествие со своей второй половинкой. В последнее время уроженцы знака страдали от недопонимания партнера, и это будет прекрасная возможность, чтобы и отдохнуть, и поговорить по душам, и выяснить волнующие моменты. После возвращения в отпуска Водолеи с головой окунутся в работу – их ждут новые проекты, которые принесут не только признание, но и большие деньги.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.