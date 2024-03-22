ДніпроГЕС після російської атаки у критичному стані, було два прямих влучання – Укргідроенерго

У ніч на 22 березня російські терористи завдали ракетного удару по найбільшій в Україні гідроелектростанції ДніпроГЕС у Запоріжжі. Окупанти атакували гідроспоруди ДніпроГЕС та греблю.

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Після обстрілу на ДніпроГЕС сталася пожежа. Як повідомив директор Укргідроенерго Ігор Сирота в етері Радіо Свобода, по ДніпроГЕС було два прямих влучання – в ГЕС-1 і ГЕС-2.

За його словами, зафіксовано влучання в одну опору, розбиті підкранові балки.

"Доведеться відновлювати повністю машинний зал і електричне обладнання. Наслідки ми прорахуємо протягом дня і будемо розуміти, що відбулося. І чи зможе вона працювати. І чи зможе, то чи в обмеженому режимі, чи взагалі не зможе певний період ГЕС-2 працювати" – сказав Сирота.

Нагадаємо, 22 березня росія здійснила масований обстріл України. Окупанти вдарили по ДніпроГЕСу у Запоріжжі під час атаки.

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