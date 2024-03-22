ДнепроГЭС после российской атаки в критическом состоянии, было два прямых попадания - Укргидроэнерго

В ночь на 22 марта российские террористы нанесли ракетный удар по крупнейшей в Украине гидроэлектростанции ДнепроГЭС в Запорожье. Оккупанты атаковали гидросооружения ДнепроГЭС и плотину.

Видео дня

После обстрела на ДнепроГЭС произошел пожар. Как сообщил директор Укргидроэнерго Игорь Сирота в эфире Радио Свобода, по ДнепроГЭС было два прямых попадания – в ГЭС-1 и ГЭС-2.

По его словам, зафиксировано попадание в одну опору, разбиты подкрановые балки.

"Придется полностью восстанавливать машинный зал и электрическое оборудование. Последствия мы просчитаем в течение дня и будем понимать, что произошло. И сможет ли она работать? И сможет ли, то ли в ограниченном режиме, или вообще не сможет определенный период ГЭС-2 работать" – сказал Сирота.

Напомним, 22 марта россия совершила массированный обстрел Украины. Оккупанты ударили по ДнепроГЭС в Запорожье во время атаки.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!